В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex»



Накануне, 20 февраля, произошло ДТП в районе улицы Сахьяновой в Улан-Удэ. Здесь столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex».



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 4 в сторону остановки «Лицей». Почти через час движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 47 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

