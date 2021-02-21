Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex»
Накануне, 20 февраля, произошло ДТП в районе улицы Сахьяновой в Улан-Удэ. Здесь столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex».
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 4 в сторону остановки «Лицей». Почти через час движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 47 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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