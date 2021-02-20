В Иркутской области группу чёрных лесорубов отправили за решётку

Мужчины вырубили более 100 сосен
Черемховский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырёх «чёрныз лесорубов» в возрасте от 30 и до 38 лет.
Мужчины в октябре 2017 года на территории Черемховского лесничества, недалеко от села Тальники при помощи специальной техники незаконно срубили 114 сосен. В последующем один из мужчин для вывоза леса привлёк водителей грузовых автомобилей.
Лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 500 тыс рублей.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет, один из которых будет отбывать наказание в колонии строго режима, остальные трое в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
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