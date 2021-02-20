В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги

Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц



В сентябре 2020 года 55-летний житель села Кижинга потерял сотовый телефон. Однако мужчина допустил ошибку - он не заблокировал сим-карту, не отключил услугу «мобильный банк» и не обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Позже сим-карту нашла 22-летняя девушка. Она вставила её в свой телефон и несколько дней пользовалась мобильным интернетом. Когда на сотовый телефон пришла смс от банка о наличии денег на кредитной карте, она перевела на свой счёт 10 тысяч рублей.



Спустя месяц после потери телефона владелец всё же восстановил сим-карту. Обнаружив пропажу денег, он обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемую.



Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия девушка раскаялась и пообещала в ближайшее время возместить ущерб.

