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В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги

В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц

В сентябре 2020 года 55-летний житель села Кижинга потерял сотовый телефон. Однако мужчина допустил ошибку - он не заблокировал сим-карту, не отключил услугу «мобильный банк» и не обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Позже сим-карту нашла 22-летняя девушка. Она вставила её в свой телефон и несколько дней пользовалась мобильным интернетом. Когда на сотовый телефон пришла смс от банка о наличии денег на кредитной карте, она перевела на свой счёт 10 тысяч рублей.

Спустя месяц после потери телефона владелец всё же восстановил сим-карту. Обнаружив пропажу денег, он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия девушка раскаялась и пообещала в ближайшее время возместить ущерб.
кража
 
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