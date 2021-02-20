Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу

Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё



17 февраля 63-летняя жительница Гусиноозёрска выпивала в компании 39-летнего бывшего сожителя дочери. После застолья она попросила мужчину проводить её до почты, чтобы получить пенсию, рассказали в МВД по Бурятии.



Возвращаясь обратно домой, пенсионерка нечаянно упала, в результате чего сломала ногу. Мужчина вызвался помочь и отнес её на руках до дома. Там они продолжили застолье.



Затем мужчина попросил у пенсионерки деньги в долг, но получил отказ. Тогда взяв верёвку, бывший зять стал угрожать удушением, требуя деньги. Однако женщина дала отпор.



После он попытался снять с её пальца кольцо, но не смог.



После этого мужчина вытащил из-под подушки сумку хозяйки дома и украл оттуда шесть тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку спиртного.



Подозреваемый не работает, ранее судим за имущественное преступление.



Возбуждено уголовное дело о грабеже.

