Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
17 февраля 63-летняя жительница Гусиноозёрска выпивала в компании 39-летнего бывшего сожителя дочери. После застолья она попросила мужчину проводить её до почты, чтобы получить пенсию, рассказали в МВД по Бурятии.
Возвращаясь обратно домой, пенсионерка нечаянно упала, в результате чего сломала ногу. Мужчина вызвался помочь и отнес её на руках до дома. Там они продолжили застолье.
Затем мужчина попросил у пенсионерки деньги в долг, но получил отказ. Тогда взяв верёвку, бывший зять стал угрожать удушением, требуя деньги. Однако женщина дала отпор.
После он попытался снять с её пальца кольцо, но не смог.
После этого мужчина вытащил из-под подушки сумку хозяйки дома и украл оттуда шесть тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку спиртного.
Подозреваемый не работает, ранее судим за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
Она находится в тяжёлом состоянии
Гости из соседнего региона приехали специально за «зимухой»
Необычная авария произошла перед покупкой дров
Свидетелями аварии стали пятиклассники
Вор украл телефон и деньги со счёта
Один из автомобилей полностью скрылся под водой
Следователи СК начали проверку
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
Её подруга находится в больнице
Убийца получил более семи лет колонии
ДТП с лошадью произошло в тёмное время суток
Пьяный водитель напал на инспектора
Инцидент произошёл в местности Маяк
Люди обратились за помощью к спасателям