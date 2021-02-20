Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию

Утром 16 февраля полицейские Мухоршибирского района недалеко от села Зандин поймали жителей Забайкальского края за сбором конопли. Задержанным 20 и 27 лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Молодые люди успели собрать более двух с половиной килограммов так называемой «зимухи» - зимних остатков конопли. Наркотики у них изъяли. Также полицейские нашли у них около семи граммов гашишного масла.
Задержанные рассказали, что приехали на машине в Бурятию специально для заготовки наркотиков для себя. Один из задержанных уже был судим за аналогичное преступление, второй за имущественное притупление.
Освидетельствование показало, что задержанные принимали наркотики. В связи с этим они привлечены к административной ответственности. Суд им уже вынес наказание в виде административного ареста на десять суток.
В отношении мужчин также возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.