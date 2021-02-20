Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию









Задержанные рассказали, что приехали на машине в Бурятию специально для заготовки наркотиков для себя. Один из задержанных уже был судим за аналогичное преступление, второй за имущественное притупление.



Освидетельствование показало, что задержанные принимали наркотики. В связи с этим они привлечены к административной ответственности. Суд им уже вынес наказание в виде административного ареста на десять суток.



В отношении мужчин также возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.

Задержанные рассказали, что приехали на машине в Бурятию специально для заготовки наркотиков для себя. Один из задержанных уже был судим за аналогичное преступление, второй за имущественное притупление.Освидетельствование показало, что задержанные принимали наркотики. В связи с этим они привлечены к административной ответственности. Суд им уже вынес наказание в виде административного ареста на десять суток.В отношении мужчин также возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.





Утром 16 февраля полицейские Мухоршибирского района недалеко от села Зандин поймали жителей Забайкальского края за сбором конопли. Задержанным 20 и 27 лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Молодые люди успели собрать более двух с половиной килограммов так называемой «зимухи» - зимних остатков конопли. Наркотики у них изъяли. Также полицейские нашли у них около семи граммов гашишного масла.