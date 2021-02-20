В Улан-Удэ машину пенсионеров повредили собственные дрова







После оформления дорожно-транспортного происшествия супруги всё-таки купили эти дрова и сопроводили водителя к месту разгрузки.





На днях около 16:30 в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ возле автозаправочной станции произошло необычное ДТП.Пара пенсионеров на автомобиле «Хонда Фит» остановилась на обочине в ожидании микрогрузовика с дровами. Пожилые люди хотели осмотреть дрова перед покупкой. При съезде на обочину водитель грузовика не справился с управлением: на скользком участке машина ушла в неуправляемый занос. В результате грузовик врезался в стоящий автомобиль «Хонда Фит», в котором находились покупатели дров.- Собственные дрова сломали машину, - сетовали пенсионеры.