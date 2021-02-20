В Улан-Удэ произошло ДТП возле школы









На днях около 12:30 около школы № 43 в Улан-Удэ в микрорайоне Стеклозавод произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Мазда Фамилия» и «Ниссан Эксперт».По предварительным данным, «Ниссан» остановился, чтобы оба автомобиля на узком участке смогли медленно разъехаться. Но водитель «Мазды», потеряв управление на скользком участке дороги и пытаясь затормозить, совершил наезд на стоящий автомобиль.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, у обоих участников отсутствует полис ОСАГО. Участники ДТП между собой договорились самостоятельно.Автоавария произошла на глазах учащихся пятых классов, которые возвращались со школы домой по пешеходной дорожке, отметил очевидец происшествия.