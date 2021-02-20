Следователи СК начали проверку
19 февраля в забайкальских СМИ появилась информация о пожилом мужчине, который живет в ненадлежащих условиях в Чите. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку.
По распространяемым в СМИ данным, 83-летний мужчина живет в квартире с антисанитарными условиями вместе с людьми, которые злоупотребляют спиртным и отбирают пенсию у ветерана.
- В ближайшее время следователи СК выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности. Следователи проведут осмотр в квартире, о которой идёт в публикациях, опросят ветерана, установят личности и опросят проживающих с ним людей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В ходе проверки следователи дадут правовую оценку работе должностных лиц органов социальной защиты.
В Чите ветеран живёт в антисанитарных условиях с алкоголиками
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