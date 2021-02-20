 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

Популярное

В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась

В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП с лошадью произошло в тёмное время суток

В Иволгинском районе Бурятии 18 января около 22:30 произошло ДТП с лошадью.

33-летняя водитель автомобиля «Ниссан Марч», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозёрска, на 46 км совершила наезд на лошадь.

- В результате ДТП водитель получила травму, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

После осмотра медики отпустили женщину домой.



Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля в Тункинском районе водитель, скрывающийся с места ДТП, получил травмы
ДТП лошади
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области осудили убийцу отшельница
В Иркутской области осудили убийцу отшельница
Происшествия, 20.02.2021
Убийца получил более семи лет колонии
В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась
В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась
Происшествия, 20.02.2021
ДТП с лошадью произошло в тёмное время суток
В Бурятии спасли повредившего спину рыбака
В Бурятии спасли повредившего спину рыбака
Происшествия, 20.02.2021
Инцидент произошёл в местности Маяк
Автомобиль улан-удэнцев застрял в трещине на Байкале
Автомобиль улан-удэнцев застрял в трещине на Байкале
Происшествия, 20.02.2021
Люди обратились за помощью к спасателям 
Житель Иркутской области хотел стать майнером, но потерял деньги
Житель Иркутской области хотел стать майнером, но потерял деньги
Происшествия, 19.02.2021
Это второй подобный случай в Усолье-Сибирском
Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч
Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч
Происшествия, 19.02.2021
Мужчина сдался под нажимом аферистов
Жительница Бурятии задушила голую любовницу мужа
Жительница Бурятии задушила голую любовницу мужа
Происшествия, 19.02.2021
Женщина застукала мужа с любовницей, уединившихся в бане
Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео
Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео
Происшествия, 19.02.2021
Отец застреленной девочки опубликовал видео с рассказом о произошедшем
Читинец, застреливший 9-летнюю девочку, заключен под стражу
Читинец, застреливший 9-летнюю девочку, заключен под стражу
Происшествия, 19.02.2021
Из-за ссоры с соседями мужчина выстрелил в дверь и убил ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^