В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась

ДТП с лошадью произошло в тёмное время суток
В Иволгинском районе Бурятии 18 января около 22:30 произошло ДТП с лошадью.
33-летняя водитель автомобиля «Ниссан Марч», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозёрска, на 46 км совершила наезд на лошадь.
- В результате ДТП водитель получила травму, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
После осмотра медики отпустили женщину домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля в Тункинском районе водитель, скрывающийся с места ДТП, получил травмы
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