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В Бурятии полицейский запрыгнул в машину, преследуя пьяного водителя

В Бурятии полицейский запрыгнул в машину, преследуя пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель напал на инспектора 

68-летний житель Иркутской области осуждён в Тункинском районе Бурятии за применение насилия в отношении сотрудника дорожно-патрульной службы, рассказали в прокуратуре республики.

Иркутянин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ДПС потребовал водителя остановиться. Однако пьяный гость из соседнего региона проигнорировал требование и попытался скрыться. Он решил оторваться от преследования в поле.

Сотрудник полиции во время погони прямо на ходу запрыгнул в кабину движущегося автомобиля. Смелый сотрудник вновь потребовал остановиться. В ответ на это водитель напал на инспектора ДПС, ударив его по голове и грудной клетке.

Суд назначил иркутянину наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
ГИБДД насилие в отношении представителя власти
 
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