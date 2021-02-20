В Бурятии полицейский запрыгнул в машину, преследуя пьяного водителя

Пьяный водитель напал на инспектора

68-летний житель Иркутской области осуждён в Тункинском районе Бурятии за применение насилия в отношении сотрудника дорожно-патрульной службы, рассказали в прокуратуре республики.Иркутянин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ДПС потребовал водителя остановиться. Однако пьяный гость из соседнего региона проигнорировал требование и попытался скрыться. Он решил оторваться от преследования в поле.Сотрудник полиции во время погони прямо на ходу запрыгнул в кабину движущегося автомобиля. Смелый сотрудник вновь потребовал остановиться. В ответ на это водитель напал на инспектора ДПС, ударив его по голове и грудной клетке.Суд назначил иркутянину наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.