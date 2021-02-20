Инцидент произошёл в местности Маяк
Ночью 17 февраля в Кабанском районе Бурятии потребовалась помощь спасателей двум мужчинам, рыбачившим в районе дельты реки Селенга, местность Маяк. Один из них упал и ушиб спину, самостоятельно передвигаться он не мог.
Рыбаки ожидали помощи в зимовье. Спасатели обнаружили мужчин, оказали пострадавшему первую помощь, транспортировали его до села Ранжурово и передали бригаде врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне автомобиль улан-удэнцев застрял в трещине на Байкале, когда люди добирались в Иркутскую область. На помощь автомобилистам также поспешили спасатели.
В Бурятии спасли повредившего спину рыбака
Происшествия, Фото:
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