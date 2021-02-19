Это второй подобный случай в Усолье-Сибирском
В Усолье-Сибирском мужчина потерял деньги, пытаясь приобрести оборудование для добычи криптовалюты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областию
С начала года это уже второй подобный случай в Усолье-Сибирском, когда покупка устройств для майнинга оборачивается потерей сбережений. В январе точно так же от действий мошенников пострадал 39-летний усольчанин, который тоже надеялся заработать на добыче виртуальных денег.
И накануне в дежурную часть обратился 32-летний местный житель, который в погоне за дешёвыми устройствами понес финансовые убытки. Он рассказал, что на интернет-площадке «Авито» нашёл объявление о продаже специального оборудования для добычи цифровой валюты. Усольчанин связался с автором объявления. Далее их общение перешло в мобильный мессенджер, где они договорились о покупке трёх устройств, доставке их в Усолье посредством транспортной компании и переводе стопроцентной предоплаты за товар.
Обозначенная мошенником стоимость оборудования была примерно в три раза ниже среднерыночной цены, но данный факт не вызвал подозрений у усольчанина.
В результате мужчина перечислил аферисту 39 тысяч рублей, а за доставку должен был заплатить уже в офисе транспортной компании при получении посылок.
После перевода денег мошенник для подтверждения выполнения обязательств со своей стороны предоставил усольчанину транспортную накладную, однако впоследствии установлено, что товар на самом деле не отправлен.
В настоящее время объявление с сайта удалено, телефон псевдопродавца отключен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Житель Иркутской области хотел стать майнером, но потерял деньги
Происшествия, Фото:
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