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Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч

Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина сдался под нажимом аферистов

40 переводов на телефонные номера, продиктованные по телефону мошенником, совершил 35-летний тракторист из Братска. Итогом стало хищение почти 900 тысяч рублей. После этих операций мужчина остался ни с чем, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В полиции пострадавший рассказал, что накануне поздним вечером ему позвонили неизвестные и, представившись службой безопасности банка, предупредили о попытках посторонних оформить на его имя кредит. Для убедительности сразу же после беседы с «банкирами» ему под видом сотрудника полиции перезвонил другой мошенник.

«Спасая» свои средства от хищения, мужчина под постоянным контролем звонившего онлайн оформил сам на своё имя кредит в сумме 800 тысяч. Затем прошёл в зал самообслуживания банка, где снял всю наличность со своей карты и перевёл частями на номера телефонов, совершив порядка сорока операций. При этом он был убеждён, что переводит деньги на некий резервный безопасный счёт.

Вернувшись домой, братчанин не получил обещанное ему извещение от банка о зачислении средств и понял, что стал жертвой мошенничества. Результатом стал долг перед банком, который придётся выплачивать в течение пяти лет, и потеря накопленных для новорожденной дочери личных денег.

мошенничество
 
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