В Иркутской области осудили беглеца, уехавшего из колонии на «Волге»

Трое беглецов предстали перед судом



В мае 2020 года мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №7 в Ангарске, решил совершить побег. Он угнал автомобиль марки «ГАЗ-31105», который принадлежал колонии.



Покинув территорию колонию, беглец направился в СНТ «Восток». По дороге, управляя машиной, распивал спиртные напитки. Однако преступника поймали.



Он признан виновным в совершении трёх преступлений: побег из мест лишения свободы, неправомерное завладение автомобилем, управление автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения, имеющим подобную судимость. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также он лишен водительских прав на два года.



Кроме того, Ангарский городской суд рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые совершили побег из мест лишения свободы в октябре. Они были задержаны в Братске. Каждому из них назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.



Отбывать наказание все осуждённые будут в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Ангарском городском суде.

