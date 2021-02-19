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В Иркутской области осудили беглеца, уехавшего из колонии на «Волге»

В Иркутской области осудили беглеца, уехавшего из колонии на «Волге»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трое беглецов предстали перед судом

В мае 2020 года мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №7 в Ангарске, решил совершить побег. Он угнал автомобиль марки «ГАЗ-31105», который принадлежал колонии.

Покинув территорию колонию, беглец направился в СНТ «Восток». По дороге, управляя машиной, распивал спиртные напитки. Однако преступника поймали.

Он признан виновным в совершении трёх преступлений: побег из мест лишения свободы, неправомерное завладение автомобилем, управление автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения, имеющим подобную судимость. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также он лишен водительских прав на два года.

Кроме того, Ангарский городской суд рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые совершили побег из мест лишения свободы в октябре. Они были задержаны в Братске. Каждому из них назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание все осуждённые будут в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Ангарском городском суде.
побег из-под стражи
 
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