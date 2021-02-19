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Забайкалец украл 40 мешков кедровых орехов

Забайкалец украл 40 мешков кедровых орехов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вору грозит до пяти лет

В Забайкальском крае в селе Линево Озеро вор проник в незапертое помещение для приёма и хранения кедрового ореха и совершил кражу. Было украдено около 40 мешков кедровых шишек. Ущерб собственнику составил 92 тысячи рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Вором оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Украденные орехи он успел продать, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.



кража
 
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