В Бурятии многодетный отец смошенничал ради новенького телефона

Растяпа тут же потерял новый телефон



Полицейские Кабанского района занимаются уголовным делом по факту мошенничества в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что в сентябре 2020 года 29-летний житель Селенгинска приобрёл сотовый телефон в кредит в местном магазине. При этом в заявку он внёс фальшивые сведения о том, что трудоустроен и не имеет на иждивении несовершеннолетних детей. На самом же деле мужчина нигде не работает и имеет троих детей.



Примечательно, что новенький сотовый телефон мужчина потерял в тот же день.



Оформив на себя кредитное обязательство, он не внёс ни единого платежа.



Полицейские задержали мужчину. Ранее он не судим, не работает.



Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи «Мошенничество в сфере кредитования» – арест на срок до четырёх месяцев.



