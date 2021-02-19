Растяпа тут же потерял новый телефон
Полицейские Кабанского района занимаются уголовным делом по факту мошенничества в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Установлено, что в сентябре 2020 года 29-летний житель Селенгинска приобрёл сотовый телефон в кредит в местном магазине. При этом в заявку он внёс фальшивые сведения о том, что трудоустроен и не имеет на иждивении несовершеннолетних детей. На самом же деле мужчина нигде не работает и имеет троих детей.
Примечательно, что новенький сотовый телефон мужчина потерял в тот же день.
Оформив на себя кредитное обязательство, он не внёс ни единого платежа.
Полицейские задержали мужчину. Ранее он не судим, не работает.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи «Мошенничество в сфере кредитования» – арест на срок до четырёх месяцев.
В Бурятии многодетный отец смошенничал ради новенького телефона
Происшествия, Фото:
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