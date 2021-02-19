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В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Соседний гараж пожарные спасли

Утром 19 февраля в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии загорелся гараж. Пожарные прибыли через четыре минуты после сигнала, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

К моменту приезда пожарные строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на соседний гараж, расположенный рядом, всего в двух метрах. Ликвидацию огня осложнял порывистый ветер.

 

Пожарные вместе с присоединившимся к ним местным добровольным пожарным полностью ликвидировали пламя приблизительно за полчаса.

Гараж был уничтожен вместе с автомобилем внутри.



Расположенный рядом со сгоревшей постройкой гараж и трактор внутри него пожарные отстояли.

Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.





пожар
 
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