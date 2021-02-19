В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

















Утром 19 февраля в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии загорелся гараж. Пожарные прибыли через четыре минуты после сигнала, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.К моменту приезда пожарные строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на соседний гараж, расположенный рядом, всего в двух метрах. Ликвидацию огня осложнял порывистый ветер.Пожарные вместе с присоединившимся к ним местным добровольным пожарным полностью ликвидировали пламя приблизительно за полчаса.Гараж был уничтожен вместе с автомобилем внутри.Расположенный рядом со сгоревшей постройкой гараж и трактор внутри него пожарные отстояли.Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.