В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

Соседний гараж пожарные спасли
Утром 19 февраля в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии загорелся гараж. Пожарные прибыли через четыре минуты после сигнала, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
К моменту приезда пожарные строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на соседний гараж, расположенный рядом, всего в двух метрах. Ликвидацию огня осложнял порывистый ветер.
Пожарные вместе с присоединившимся к ним местным добровольным пожарным полностью ликвидировали пламя приблизительно за полчаса.
Гараж был уничтожен вместе с автомобилем внутри.
Расположенный рядом со сгоревшей постройкой гараж и трактор внутри него пожарные отстояли.
Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.
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