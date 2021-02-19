В Бурятии дерзкие налётчики сняли своё нападение на видео



Примечательно, что преступники снимали свои действия на сотовый телефон.









Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых – 19-летнего местного жителя и 22-летнего жителя Заиграевского района.



Следствие установило, что задержанные причастны ещё к одному преступлению. На следующую ночь после этого разбойного нападения молодые люди вместе с 22-летним приятелем вернулись на место преступления. Хозяйка после инцидента, боясь вернуться в дом, ночевала у подруги.



Друзья украли из зимовья шуруповёрт, бензопилу, электроплиту, куртку, а из дома зимние сапоги. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.



Украденное у задержанных полицейские изъяли. Кроме того, у молодых людей изъят пневматический пистолет. Один из молодых людей рассказал, что оружие ему дал знакомый.



Все задержанные ранее судимы за имущественные преступления.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается. В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде ареста.



В Прибайкальском районе полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение, о нём сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Утром 16 февраля в полицию поступило сообщение от 46-летней жительницы села Турунтаево о разбойном нападении. Взволнованная женщина рассказала, что накануне ночью двое неизвестных мужчин в масках проникли в её дом. Они угрожали женщине пистолетом. Преступники поставили её к стенке и приставив оружие к шее, обыскали. В итоге нападавшие забрали сотовый телефон.Женщина была в доме с супругом, который не может передвигаться из-за травмы.