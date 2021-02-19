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В Бурятии дерзкие налётчики сняли своё нападение на видео

В Бурятии дерзкие налётчики сняли своё нападение на видео
Происшествия, 
Хозяйку дома поставили к стенке и угрожали ей пистолетом

В Прибайкальском районе полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение, о нём сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Утром 16 февраля в полицию поступило сообщение от 46-летней жительницы села Турунтаево о разбойном нападении. Взволнованная женщина рассказала, что накануне ночью двое неизвестных мужчин в масках проникли в её дом. Они угрожали женщине пистолетом. Преступники поставили её к стенке и приставив оружие к шее, обыскали. В итоге нападавшие забрали сотовый телефон.

Женщина была в доме с супругом, который не может передвигаться из-за травмы. 

Примечательно, что преступники снимали свои действия на сотовый телефон.



Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых – 19-летнего местного жителя и 22-летнего жителя Заиграевского района.

Следствие установило, что задержанные причастны ещё к одному преступлению. На следующую ночь после этого разбойного нападения молодые люди вместе с 22-летним приятелем вернулись на место преступления. Хозяйка после инцидента, боясь вернуться в дом, ночевала у подруги.

Друзья украли из зимовья шуруповёрт, бензопилу, электроплиту, куртку, а из дома зимние сапоги. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Украденное у задержанных полицейские изъяли. Кроме того, у молодых людей изъят пневматический пистолет. Один из молодых людей рассказал, что оружие ему дал знакомый.

Все задержанные ранее судимы за имущественные преступления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается. В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде ареста.
разбойное нападение
 
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