 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 февраля

18 февраля

Популярное

В Улан-Удэ подросток, разнимая дерущихся, не удержался от кражи

В Улан-Удэ подросток, разнимая дерущихся, не удержался от кражи
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Всё произошло возле бара

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 16-летнего парня по подозрению в карманной краже.

Поздним вечером в конце января молодой человек проходил мимо бара. Увидев потасовку между молодыми людьми, подросток попытался разнять их. Однако заметив в кармане одного из одного из участников драки сотовый, не удержался от соблазна и стащил телефон. Смартфон оказался дорогим, ущерб оценён в 65 тысяч рублей.

Смартфон полицейские изъяли. Молодой человек рассказал следователю, что сотовым телефоном он планировал пользоваться сам.



Молодой человек ранее судим за грабёж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в снегу застрял автобус с пассажирами
В Бурятии в снегу застрял автобус с пассажирами
Происшествия, 19.02.2021
Пожарные помогли застрявшему автобусу и потерявшимся автомобилистам
В Бурятии дерзкие налётчики сняли своё нападение на видео
В Бурятии дерзкие налётчики сняли своё нападение на видео
Происшествия, 19.02.2021
Хозяйку дома поставили к стенке и угрожали ей пистолетом
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия, 19.02.2021
Соседний гараж пожарные спасли
В Иркутске изъяли более шести тонн контрафактной водки и коньяка
В Иркутске изъяли более шести тонн контрафактной водки и коньяка
Происшествия, 19.02.2021
Стоимость изъятого превысила два миллиона рублей
В Улан-Удэ поймали воришек – ценителей элитного алкоголя
В Улан-Удэ поймали воришек – ценителей элитного алкоголя
Происшествия, 19.02.2021
Общая стоимость двух украденных бутылок алкоголя превысила 25 тысяч
Житель Бурятии попался с коноплёй и отправился в колонию
Житель Бурятии попался с коноплёй и отправился в колонию
Происшествия, 19.02.2021
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
Незаконную свалку золошлака обнаружили вблизи Байкала
Незаконную свалку золошлака обнаружили вблизи Байкала
Происшествия, 19.02.2021
В ситуации разбирается Росприроднадзор
В Бурятии виновница ДТП заплатила больше 140 тысяч
В Бурятии виновница ДТП заплатила больше 140 тысяч
Происшествия, 19.02.2021
У женщины-водителя не было полиса ОСАГО
В Иркутске эвакуировали пенсионерку со льда водохранилища
В Иркутске эвакуировали пенсионерку со льда водохранилища
Происшествия, 19.02.2021
Женщина не смогла самостоятельно выйти к берегу из-за начавшейся метели
В Забайкалье 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Забайкалье 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Происшествия, 18.02.2021
Было задержано несколько пассажирских поездов дальнего следования
В Иркутской области слесарь лишился пальца
В Иркутской области слесарь лишился пальца
Происшествия, 18.02.2021
Нескольким виновным назначены небольшие штрафы
В Бурятии убийца сам позвонил в полицию
В Бурятии убийца сам позвонил в полицию
Происшествия, 18.02.2021
Убийство произошло в бывшей обувной мастерской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^