В Улан-Удэ подросток, разнимая дерущихся, не удержался от кражи









Молодой человек ранее судим за грабёж.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.







Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 16-летнего парня по подозрению в карманной краже.Поздним вечером в конце января молодой человек проходил мимо бара. Увидев потасовку между молодыми людьми, подросток попытался разнять их. Однако заметив в кармане одного из одного из участников драки сотовый, не удержался от соблазна и стащил телефон. Смартфон оказался дорогим, ущерб оценён в 65 тысяч рублей.Смартфон полицейские изъяли. Молодой человек рассказал следователю, что сотовым телефоном он планировал пользоваться сам.