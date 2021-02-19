В Улан-Удэ подросток, разнимая дерущихся, не удержался от кражи

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 16-летнего парня по подозрению в карманной краже.
Поздним вечером в конце января молодой человек проходил мимо бара. Увидев потасовку между молодыми людьми, подросток попытался разнять их. Однако заметив в кармане одного из одного из участников драки сотовый, не удержался от соблазна и стащил телефон. Смартфон оказался дорогим, ущерб оценён в 65 тысяч рублей.
Смартфон полицейские изъяли. Молодой человек рассказал следователю, что сотовым телефоном он планировал пользоваться сам.
Молодой человек ранее судим за грабёж.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
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