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В Иркутске изъяли более шести тонн контрафактной водки и коньяка

В Иркутске изъяли более шести тонн контрафактной водки и коньяка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Стоимость изъятого превысила два миллиона рублей

Полиция задержала иркутских бутлегеров, торговавших контрафактной водкой и коньяком. Задержаны двое иркутян в возрасте 52 и 56 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили, что подозреваемые организовали поставку в регион спиртосодержащей продукции с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. При этом они использовали различные методы конспирации: хранили готовую к продаже продукцию в арендованном контейнере и гаражном боксе. Продавали же исключительно «проверенным» клиентам.


Во время обысков в контейнере и гараже сотрудники полиции изъяли порядка 12 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также 50 пятилитровых ёмкостей с этиловым спиртом. Всего изъято более шести тонн спиртосодержащей продукции, стоимость которой превысила два миллиона рублей.

Задержанным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.



контрафактная продукция алкоголь
 
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