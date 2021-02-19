В Иркутске изъяли более шести тонн контрафактной водки и коньяка







Во время обысков в контейнере и гараже сотрудники полиции изъяли порядка 12 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также 50 пятилитровых ёмкостей с этиловым спиртом. Всего изъято более шести тонн спиртосодержащей продукции, стоимость которой превысила два миллиона рублей.



Задержанным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.





Полиция задержала иркутских бутлегеров, торговавших контрафактной водкой и коньяком. Задержаны двое иркутян в возрасте 52 и 56 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские установили, что подозреваемые организовали поставку в регион спиртосодержащей продукции с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. При этом они использовали различные методы конспирации: хранили готовую к продаже продукцию в арендованном контейнере и гаражном боксе. Продавали же исключительно «проверенным» клиентам.