Житель Бурятии попался с коноплёй и отправился в колонию

Мужчина хранил наркотики в кармане куртки



Кабанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В августе 2020 года житель села Оймур вблизи города Бабушкин собрал части конопли. В октябре мужчину остановили полицейские за то, что он был пьяным в общественном месте, задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра полицейские нашли наркотики в кармане куртки.



Суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение от наказания по предыдущему приговору. По совокупности приговоров суд назначил 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.



