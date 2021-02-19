Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
Кабанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Он признан виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В августе 2020 года житель села Оймур вблизи города Бабушкин собрал части конопли. В октябре мужчину остановили полицейские за то, что он был пьяным в общественном месте, задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра полицейские нашли наркотики в кармане куртки.
Суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение от наказания по предыдущему приговору. По совокупности приговоров суд назначил 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии попался с коноплёй и отправился в колонию
Происшествия, Фото:
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