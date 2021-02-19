В ситуации разбирается Росприроднадзор
В Слюдянском районе Иркутской области вблизи Байкала обнаружили несанкционированную свалку золошлаковых отходов, сообщает Росприродназор.
О золошлаковых отходах из городских котельных в управление Росприроднадзора сообщил местный житель. Он рассказал, что шлак от сжигания угля размещается в непредназначенных местах, на участках в непосредственной близости к озеру Байкал.
Как выяснилось, в 2020 году коммунальщики города Слюдяка отгрузили 50 тонн золошлаковой смеси физическому лицу для планировки земельного участка. Факт выгрузки и несанкционированного размещения отходов подтверждён также обследованием указанных в обращении земельных участков.
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» сброс отходов производства и потребления на почву запрещён. По факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в отношении ООО «УКС» начато административное производство по ч. 1 ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях.
Незаконную свалку золошлака обнаружили вблизи Байкала
Происшествия, Фото:
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