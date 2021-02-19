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Незаконную свалку золошлака обнаружили вблизи Байкала

Незаконную свалку золошлака обнаружили вблизи Байкала
Происшествия,  Фото:Росприроднадзор
В ситуации разбирается Росприроднадзор

В Слюдянском районе Иркутской области вблизи Байкала обнаружили несанкционированную свалку золошлаковых отходов, сообщает Росприродназор.

О золошлаковых отходах из городских котельных в управление Росприроднадзора сообщил местный житель. Он рассказал, что шлак от сжигания угля размещается в непредназначенных местах, на участках в непосредственной близости к озеру Байкал.

Как выяснилось, в 2020 году коммунальщики города Слюдяка отгрузили 50 тонн золошлаковой смеси физическому лицу для планировки земельного участка. Факт выгрузки и несанкционированного размещения отходов подтверждён также обследованием указанных в обращении земельных участков.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» сброс отходов производства и потребления на почву запрещён. По факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в отношении ООО «УКС» начато административное производство по ч. 1 ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Байкал загрязнение окружающей среды
 
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