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В Иркутске эвакуировали пенсионерку со льда водохранилища

В Иркутске эвакуировали пенсионерку со льда водохранилища
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Женщина не смогла самостоятельно выйти к берегу из-за начавшейся метели

18 февраля около 18 часов на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Иркутска поступил звонок от жительницы города. Она рассказала, что находится на льду Иркутского водохранилища и не может самостоятельно выйти к берегу из-за начавшейся метели, сообщает пресс-служба администрации города.

В предполагаемый район поисков выдвинулись две оперативных группы спасателей МКУ города Иркутска «Безопасный город». Женщину удалось обнаружить в течении получаса. Её доставили на спасательную базу в районе лодочной станции на Чертугеевском заливе.

- Пострадавшей оказалась жительница Иркутска в возрасте 63 лет. Женщину доставили в тепло, напоили горячим чаем. Травм и обморожений удалось избежать. Женщина рассказала, что непогода застала её врасплох во время прогулки. Как только она поняла, что не сможет самостоятельно выйти, позвонила в единую диспетчерскую службу, – рассказал спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы Иркутска Михаил Дмитриев.
Иркутск спасатели
 
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