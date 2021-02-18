В Бурятии убийца сам позвонил в полицию

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии, место преступления

Убийство произошло в бывшей обувной мастерской



В ночь на 7 февраля в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии был убит 63-летний местный житель. По подозрению в убийстве задержан 58-летний мужчина, с которым потерпевший до этого употреблял спиртные напитки. Задержанный признался в расправе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый мужчина живёт в селе Петропавловка в помещении бывшей обувной мастерской. Мужчина злоупотребляет спиртным. Вечером 16 февраля к нему в гости пришёл знакомый, с которым они стали распивать алкоголя. Спустя пару часов мужчины поссорились. Началась потасовка.



Обвиняемый повалил собутыльника на пол, с силой стал пинать его по телу. После схватил металлический совок, которым продолжил избивать противника по голове.



Когда раненый перестал подавать признаки жизни, нападавший успокоился, лег на кровать и уснул. Ночью он проснулся. Увидев мёртвого гостя, мужчина сам позвонил в полицию. Он на месте дождался приезда участников следственно-оперативной группы.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

