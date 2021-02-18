Водитель грузовика не учёл погодные условия и застрял в сугробе
В ночь с 30 на 31 января в Осинском районе Иркутской области полицейские при патрулировании автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда заметили грузовой автомобиль, гружённый сеном, стоящий в сугробе.
Как оказалось, водитель несколько часов на сильном морозе пытался вызволить грузовик из снежного плена. Однако сделать это самостоятельно у него не получилось.
Житель Осинского района, управляя грузовиком, не учёл дорожные и метеорологические условия и попытался проехать по земляной дороге, которая была заметена снегом. Температура воздуха в эту ночь опустилась ниже -35 градусов, также была метель.
Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пересесть в тёплый патрульный автомобиль и организовали прибытие техники для оказания помощи. В последующем грузовик отбуксировали из сугроба на проезжую часть дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области грузовик с сеном оказался в снежном плену
Происшествия, Фото:
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