В Иркутской области грузовик с сеном оказался в снежном плену

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель грузовика не учёл погодные условия и застрял в сугробе



В ночь с 30 на 31 января в Осинском районе Иркутской области полицейские при патрулировании автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда заметили грузовой автомобиль, гружённый сеном, стоящий в сугробе.



Как оказалось, водитель несколько часов на сильном морозе пытался вызволить грузовик из снежного плена. Однако сделать это самостоятельно у него не получилось.



Житель Осинского района, управляя грузовиком, не учёл дорожные и метеорологические условия и попытался проехать по земляной дороге, которая была заметена снегом. Температура воздуха в эту ночь опустилась ниже -35 градусов, также была метель.



Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пересесть в тёплый патрульный автомобиль и организовали прибытие техники для оказания помощи. В последующем грузовик отбуксировали из сугроба на проезжую часть дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





