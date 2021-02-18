Друзья получили условный срок за незаконную рубку
В Бурятии Кабанский районный суд вынес приговор жителям села Шергино, признав их виновными в незаконной рубке леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В июле 2020 года мужчина решил незаконно вырубить сосны. Для того, чтобы заготовить больше, он позвал своего друга. Мужчины знали, что за незаконную рубку древесины предусмотрена уголовная ответственность. Однако они решили, что останутся незамеченными и выехали в лес на двух автомобилях. Приехав на место, один мужчина принялся валить сосны, а другой распиливал древесину, чтобы её было проще вывезти и грузил её в автомобили. Через несколько часов они выехали из леса, где и были задержаны сотрудниками Кабанского лесничества и полиции.
В результате действий нарушителей лесному фонду был нанесён ущерб более 105 тысяч рублей. Подсудимые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Кроме этого, они полностью возместили причинённый ущерб и активно способствовали расследованию дела.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии друзья-лесорубы вместе пошли под суд
Происшествия, Фото:
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