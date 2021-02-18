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В Улан-Удэ сторож украл коробку серебра

В Улан-Удэ сторож украл коробку серебра
Происшествия, 
После преступления он подался в бега

В Улан-Удэ 62-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже коробки серебра. В заявлении улан-удэнец написал, что незнакомый мужчина украл его серебряные изделия из административного здания по улице Кирова. Ущерб составил 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские задержали подозреваемого - 52-летнего сторожа здания. Он знал, что в помещении идёт ремонт, а скором времени там откроется ювелирная мастерская. Сторож наблюдал, как работники обустраивают помещение и заносят вещи в коробках.

После рабочего дня сторож, подобрав ключи, зашёл в помещение и украл коробку с серебром. После кражи мужчина уехал в Иркутскую область, где жил ранее.

Украденное мужчина успел распродать. После задержания он восстановил потерпевшему часть ущерба.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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