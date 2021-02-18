Рыбаки оказались в снежном плену
16 февраля на севере Бурятии в снежном плену оказались два рыбака. Их автомобиль «Нива» застрял в торосах.
Сообщение о происшествии поступило в 21:30 в Северобайкальскую поисково-спасательную службу, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
На поиски выехали три спасателя на автомобиле «УАЗ» и двух снегоходах.
В 23:18 рыбакам была оказана помощь, их спасли из снежного плена.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января-начале февраля в Бурятии произошла череда инцидентов с провалившимися под лёд автомобилями. В те дни утонули четыре человека. Тело одного из них подняли с глубины 146 метров.
В Бурятии автомобиль рыбаков застрял в торосах
Происшествия, Фото:
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