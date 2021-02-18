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В Бурятии автомобиль рыбаков застрял в торосах

В Бурятии автомобиль рыбаков застрял в торосах
Происшествия,  Фото:из архива
Рыбаки оказались в снежном плену

16 февраля на севере Бурятии в снежном плену оказались два рыбака. Их автомобиль «Нива» застрял в торосах.

Сообщение о происшествии поступило в 21:30 в Северобайкальскую поисково-спасательную службу, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

На поиски выехали три спасателя на автомобиле «УАЗ» и двух снегоходах.

В 23:18 рыбакам была оказана помощь, их спасли из снежного плена.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января-начале февраля в Бурятии произошла череда инцидентов с провалившимися под лёд автомобилями. В те дни утонули четыре человека. Тело одного из них подняли с глубины 146 метров.
спасательная операция рыбаки
 
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