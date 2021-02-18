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В Бурятии жилой дом спасли от огня

В Бурятии жилой дом спасли от огня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Ильинке

Днём 17 февраля в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных горел диван и личные вещи хозяев дома. Существовала угроза перехода огня на всю площадь строения.

Пожарные оперативно предотвратили распространение пламени и полностью затушили огонь.

В результате возгорания были повреждены диван и личные вещи на площади 10 кв. м, закопчены стены дома. Пострадавших нет.

Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
пожар
 
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