Пожар произошёл в Ильинке
Днём 17 февраля в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных горел диван и личные вещи хозяев дома. Существовала угроза перехода огня на всю площадь строения.
Пожарные оперативно предотвратили распространение пламени и полностью затушили огонь.
В результате возгорания были повреждены диван и личные вещи на площади 10 кв. м, закопчены стены дома. Пострадавших нет.
Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В Бурятии жилой дом спасли от огня
Происшествия, Фото:
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