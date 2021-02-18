В Бурятии жилой дом спасли от огня

Пожар произошёл в Ильинке



Днём 17 февраля в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных горел диван и личные вещи хозяев дома. Существовала угроза перехода огня на всю площадь строения.



Пожарные оперативно предотвратили распространение пламени и полностью затушили огонь.



В результате возгорания были повреждены диван и личные вещи на площади 10 кв. м, закопчены стены дома. Пострадавших нет.



Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

