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В Иркутской области лидеру группы «чёрных лесорубов» дали 4 года

В Иркутской области лидеру группы «чёрных лесорубов» дали 4 года
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб от незаконной вырубки превысил 16 миллионов

В Иркутской области вынесен обвинительный приговор лидеру группы нелегальных лесозаготовителей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Группу «чёрных лесорубов» задержали в июне 2019 года. Тогда недалеко от посёлка Кутулик полицейские задержали двух людей в момент погрузки срубленных деревьев. Позже сыщики вышли на след их четырёх сообщников.

Объявленный в федеральный розыск организатор криминального бизнеса несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов. Он был задержан в марте 2020 года.

Установлено, что 31-летний лидер группы вместе со своим родственником и ещё одним знакомым несколько месяцев занимались незаконной рубкой деревьев на территории Аларского и Заларинского лесничеств. Кроме того, они ввели в заблуждение бригаду рабочих, убедив их, что рубка происходит на законных основаниях. За несколько месяцев вырубили сосен общим объёмом около 1200 кубических метров. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, по оценкам экспертов, составил более 16 миллионов рублей.

Заларинский районный суд приговорил организатора незаконной лесозаготовительной деятельности к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении остальных шести соучастников находятся на стадии рассмотрения в суде.

Наложен арест на лесозаготовительную технику на сумму около 3 миллионов рублей.


черные лесорубы
 
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