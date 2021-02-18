О назначении реального лишения свободы просил гособвинитель
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в значительном размере, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В августе 2020 года мужчина на открытом участке в окрестностях города нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Из них он изготовил наркотическое средство, которое в народе называют «химка».
Когда мужчину задержали, химка была у него при себе.
На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры предложил суду назначить наказание в виде реального лишения свободы. Гособвинитель исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим и имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.
Суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ отправили в колонию строгого режима любителя химки
Происшествия, Фото:
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