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В Улан-Удэ отправили в колонию строгого режима любителя химки

В Улан-Удэ отправили в колонию строгого режима любителя химки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
О назначении реального лишения свободы просил гособвинитель

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в значительном размере, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В августе 2020 года мужчина на открытом участке в окрестностях города нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Из них он изготовил наркотическое средство, которое в народе называют «химка».

Когда мужчину задержали, химка была у него при себе.

На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры предложил суду назначить наказание в виде реального лишения свободы. Гособвинитель исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим и имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.

Суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
наркотики
 
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