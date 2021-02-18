В Улан-Удэ студент украл деньги с карты пенсионера

Подросток нашёл потерянную сим-карту пожилого мужчины



15 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 64-летний пенсионер, с карты которого были сняты деньги. Мужчина рассказал, что 14 февраля потерял сим-карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк».



Полицейские установили личные данные получателей денег, а затем уже личность подозреваемого. Им оказался 17-летний улан-удэнец.



Молодой человек студент второго курса колледжа, ранее он привлекался к уголовной ответственности.



Утерянную сим-карту молодой человек нашёл в продуктовом магазине. Он перевёл деньги на счёт своих товарищей, которые должны были обналичить и передать юноше. Общая сумма перевода составила более 14 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.





