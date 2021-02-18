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В Улан-Удэ студент украл деньги с карты пенсионера

В Улан-Удэ студент украл деньги с карты пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подросток нашёл потерянную сим-карту пожилого мужчины

15 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 64-летний пенсионер, с карты которого были сняты деньги. Мужчина рассказал, что 14 февраля потерял сим-карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк».

Полицейские установили личные данные получателей денег, а затем уже личность подозреваемого. Им оказался 17-летний улан-удэнец.

Молодой человек студент второго курса колледжа, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Утерянную сим-карту молодой человек нашёл в продуктовом магазине. Он перевёл деньги на счёт своих товарищей, которые должны были обналичить и передать юноше. Общая сумма перевода составила более 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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