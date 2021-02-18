Мужчина выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия
17 февраля в Железнодорожном районе Читы в жилом доме была застрелена девятилетняя девочка. Подозреваемый в убийстве задержан – это 33-летний читинец. По версии следствия, он выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
- В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. Также на месте работают следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления. Проводится осмотр, изымаются предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются мотивы произошедшего.
Читинец застрелил девятилетнюю девочку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 18.02.2021
Мужчина попал в больницу
Происшествия, 18.02.2021
В аварии пострадал сам виновник ДТП
Авария случилась возле автозаправки
Авария случилась на Шумяцкого
Сбежавшего водителя поймали спустя несколько дней
Молодой человек был ранее судим за кражу
Брат обокрал брата
Девочка погибла по вине пьяной матери
Следователи изучат необходимую документацию
Действия дерзкого водителя запечатлела видеокамера
Девушка не заметила трос в сумерках
Подростки отделались не максимальным штрафом
Пожар произошёл ночью
Был предотвращён пожар в жилом доме
По факту крупного ДТП возбуждено уголовное дело