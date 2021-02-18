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Читинец застрелил девятилетнюю девочку

Читинец застрелил девятилетнюю девочку
Происшествия, 
Мужчина выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия

17 февраля в Железнодорожном районе Читы в жилом доме была застрелена девятилетняя девочка. Подозреваемый в убийстве задержан – это 33-летний читинец. По версии следствия, он выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. Также на месте работают следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления. Проводится осмотр, изымаются предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются мотивы произошедшего.
убийство
 
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