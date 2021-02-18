Читинец застрелил девятилетнюю девочку

Мужчина выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия



17 февраля в Железнодорожном районе Читы в жилом доме была застрелена девятилетняя девочка. Подозреваемый в убийстве задержан – это 33-летний читинец. По версии следствия, он выстрелил в ребёнка из огнестрельного оружия.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».



- В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. Также на месте работают следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления. Проводится осмотр, изымаются предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются мотивы произошедшего.

