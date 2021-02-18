Жительница Бурятии едва не убила требующего деньги мужа

Мужчина попал в больницу



2 февраля в больницу Гусиноозёрска был доставлен 52-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Сообщение об этом поступило в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что накануне мужчина устроил застолье с супругой и соседом. После того, как гость ушёл, между супругами возник конфликт. Мужчина начал требовать деньги у супруги и оскорблять её.



Ссора закончилась тем, что женщина взяла нож и ударила им в грудь супруга.



Женщина нигде не работает, ранее не судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».





