Инспектор проносил осуждённому наркотики за взятки
В Бурятии суд вынес приговор бывшему инспектору группы надзора отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения № 5, где содержатся осуждённые с туберкулёзом. 22-летний молодой человек признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В декабре 2019 года к инспектору группы надзора отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения обратился заключённый и предложил за деньги проносить для него наркотики. Сотрудник согласился, после чего пять раз пронёс в учреждение и передал осуждённому свёртки с наркотиками. Их он получал на воле в условленных местах от неизвестных ему людей. Наркотики инспектор проносил в своём ботинке.
В качестве вознаграждения на банковский счёт инспектора через посредников осуждённый перечислял деньги. Общая сумма составила 17 тысяч рублей.
Преступление вскрыли сотрудники МВД при проверке банковских счетов работников лечебно-исправительного учреждения №5. Узнав о проверке, инспектор поспешил подать явку с повинной, после чего признал вину и содействовал следствию. После возбуждения уголовных дел он был уволен со службы.
Приговором суда бывшему инспектору назначено четыре года лишения свободы условно. Также он не сможет ещё три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии осуждённый получал наркотики из ботинка инспектора УФСИН
Происшествия, Фото:
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