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В Иркутской области СК начал проверку после ДТП с пятью погибшими

В Иркутской области СК начал проверку после ДТП с пятью погибшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Следователи изучат необходимую документацию

Следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП с пятью погибшими в Братском районе Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло 17 февраля около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка. Столкнулись «Тойота Ипсум», грузовой автомобиль и рейсовый автобус.

Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КамАЗом» в составе автопоезда «МАЗ», гружённым древесиной. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.

В результате аварии погибли пять человек – водитель автобуса, водитель «Ипсума» и трое пассажиров легкового авто.

- Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия. В рамках доследственной проверки будет изучена необходимая документация о техническом состоянии рейсового автобуса, медосмотре водителя, - сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ).


ДТП смерть
 
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