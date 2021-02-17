Следователи изучат необходимую документацию
Следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП с пятью погибшими в Братском районе Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло 17 февраля около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка. Столкнулись «Тойота Ипсум», грузовой автомобиль и рейсовый автобус.
Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «КамАЗом» в составе автопоезда «МАЗ», гружённым древесиной. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский.
В результате аварии погибли пять человек – водитель автобуса, водитель «Ипсума» и трое пассажиров легкового авто.
- Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия. В рамках доследственной проверки будет изучена необходимая документация о техническом состоянии рейсового автобуса, медосмотре водителя, - сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.
Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
В Иркутской области СК начал проверку после ДТП с пятью погибшими
Происшествия, Фото:
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