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В Улан-Удэ водитель объехал пробку по «встречке»

В Улан-Удэ водитель объехал пробку по «встречке»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Действия дерзкого водителя запечатлела видеокамера

На перекрёстке улиц Бабушкина и Ринчино в Улан-Удэ установлен комплекс автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Недавно видеокамера запечатлела действия нахального водителя. Видя впереди большую пробку, водитель просто свернул на полосу встречного движения и поехал по ней.


В УГИБДД по Бурятии сообщили, что на этом участке дороги в прошлом году было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. С начала текущего года здесь произошло семь аварий, в том числе три из них с пострадавшими людьми.
водители дороги пробки
 
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