В Улан-Удэ водитель объехал пробку по «встречке»

На перекрёстке улиц Бабушкина и Ринчино в Улан-Удэ установлен комплекс автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Недавно видеокамера запечатлела действия нахального водителя. Видя впереди большую пробку, водитель просто свернул на полосу встречного движения и поехал по ней.







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В УГИБДД по Бурятии сообщили, что на этом участке дороги в прошлом году было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. С начала текущего года здесь произошло семь аварий, в том числе три из них с пострадавшими людьми.