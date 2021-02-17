В Улан-Удэ девушка-водитель въехала в трос между машинами

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф» тащил с помощью троса «Ниссан Патрол». Когда автомобили стали поворачивать, со стороны Мелькомбината по главной дороге двигался автомобиль «Марк Икс». Девушка-водитель в сумерках не заметила буксировочного троса и въехала в него.







- Виновником аварии является водитель «Тойоты Хайлюкс», который тащил на тросу автомобиль. Он был обязан убедится в безопасности своего манёвра, - прокомментировал «Байкал-Daily» автоэксперт.











Накануне около 19:00 в районе остановки «Акбэс» в Улан-Удэ произошло необычное ДТП.В результате ДТП никто не пострадал. «Марк» получил механические повреждения, внедорожники остались целы.