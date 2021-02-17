 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Улан-Удэ девушка-водитель въехала в трос между машинами

В Улан-Удэ девушка-водитель въехала в трос между машинами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка не заметила трос в сумерках

Накануне около 19:00 в районе остановки «Акбэс» в Улан-Удэ произошло необычное ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф» тащил с помощью троса «Ниссан Патрол». Когда автомобили стали поворачивать, со стороны Мелькомбината по главной дороге двигался автомобиль «Марк Икс». Девушка-водитель в сумерках не заметила буксировочного троса и въехала в него.


В результате ДТП никто не пострадал. «Марк» получил механические повреждения, внедорожники остались целы.

- Виновником аварии является водитель «Тойоты Хайлюкс», который тащил на тросу автомобиль. Он был обязан убедится в безопасности своего манёвра, - прокомментировал «Байкал-Daily» автоэксперт.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области подростки «заминировали» социальный центр
В Иркутской области подростки «заминировали» социальный центр
Происшествия, 17.02.2021
Подростки отделались не максимальным штрафом
В Бурятии пожарные спасли из огня микрогрузовик
В Бурятии пожарные спасли из огня микрогрузовик
Происшествия, 17.02.2021
Был предотвращён пожар в жилом доме
Число жертв ДТП в Иркутской области возросло до пяти
Происшествия, 17.02.2021
По факту крупного ДТП возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ пьяный водитель «Инфинити» расплющил «Истану»
В Улан-Удэ пьяный водитель «Инфинити» расплющил «Истану»
Происшествия, 17.02.2021
«Инфинити» приземлился на крышу микроавтобуса  
В Бурятии пожар лишил семью дома
В Бурятии пожар лишил семью дома
Происшествия, 17.02.2021
Пожар случился в Баргузине
В Бурятии поймали любителя гашишного масла
В Бурятии поймали любителя гашишного масла
Происшествия, 17.02.2021
Полицейские изъяли 74 грамма наркотика
По делу о сбитом госинспекторе в Бурятии требуют возмездия
По делу о сбитом госинспекторе в Бурятии требуют возмездия
Происшествия, 17.02.2021
Минприроды России обратилось по бурятскому делу в СК и Генпрокуратуру
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина
Происшествия, 17.02.2021
Пешеход переходила дорогу не по «зебре»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^