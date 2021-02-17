В Иркутской области подростки «заминировали» социальный центр

Подростки отделались не максимальным штрафом



Двое подростков из города Усть-Илимск Иркутской области оштрафованы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили в пресс-службе местного городского суда.



Подростки находились в центре социальной помощи семье и детям, откуда позвонили на номер «112» и сообщили о готовящемся взрыве. Диспетчер переключил их на дежурного сотрудника полиции, которому они также подтвердили информацию.



Социальный центр был оцеплен, там поработали правоохранительные органы. Взрывных устройств не оказалось.



Сотрудники УФСБ и МВД в кратчайший срок нашли хулиганов.



Так как уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьей 207 УК РФ, наступает с 14 лет, подростки предстали перед судом. Санкция предусматривает назначение штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Однако при определении размера штрафа суд учел требования ч. 2 ст. 88 УК РФ, регламентирующие назначение наказания несовершеннолетним. Максимальный штраф, который может быть назначен несовершеннолетнему, составляет 50 тысяч рублей.



Суд признал парней виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому.



Приговор в законную силу не вступил.

