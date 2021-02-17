Пожар произошёл ночью
В ночь с 16 на 17 в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в стайке. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.
Открытое горение было ликвидировано за 20 минут.
Стайка сгорела полностью на площади 48 кв. м., погибли две свиньи.
Причина пожара устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибли свиньи
Происшествия, Фото:
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