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В Бурятии пожарные спасли из огня микрогрузовик

В Бурятии пожарные спасли из огня микрогрузовик
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Был предотвращён пожар в жилом доме

16 февраля в селе Нижний Ичётуй (Додо-Ичётуй) Джидинского района Бурятии произошёл пожар в гараже, пристроенном к жилому дому.


На момент прибытия пожарных гараж был задымлён изнутри. Пожарные эвакуировали автомобиль из бокса.

- Благодаря неравнодушным гражданам, обнаружившим возгорание и своевременно сообщившим о нем в пожарную охрану, огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня по конструкциям гаража и жилого дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Огонь повредил потолочное перекрытие гаража на площади 2 кв. м, также закопчен автомобиль.

Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, уточнили в агентстве ГО и ЧС.





пожар
 
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