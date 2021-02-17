В Бурятии пожарные спасли из огня микрогрузовик

16 февраля в селе Нижний Ичётуй (Додо-Ичётуй) Джидинского района Бурятии произошёл пожар в гараже, пристроенном к жилому дому.







Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, уточнили в агентстве ГО и ЧС.















На момент прибытия пожарных гараж был задымлён изнутри. Пожарные эвакуировали автомобиль из бокса.- Благодаря неравнодушным гражданам, обнаружившим возгорание и своевременно сообщившим о нем в пожарную охрану, огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня по конструкциям гаража и жилого дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Огонь повредил потолочное перекрытие гаража на площади 2 кв. м, также закопчен автомобиль.