Число жертв ДТП в Иркутской области возросло до пяти

Число жертв страшного ДТП, которое произошло ранним утром 17 февраля в Братском районе Иркутской области, выросло до пяти. В обломках искорёженного легкового автомобиля нашли ещё одно тело. По информации ГУ МВД по Иркутской области, по предварительным данным, это 22-летняя девушка.
Как сообщал «Байкал-Daily», около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка столкнулись грузовой автомобиль, рейсовый автобус, ехавший из Иркутска в Железногорск-Илимский, и «Тойота Ипсум». По предварительной информации в стоящий лесовоз врезалась иномарка, а затем автобус. Утром сообщалось о четырёх погибших – это водители «Ипсума» и автобуса, а также двое пассажиров легкового авто.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Полиция Иркутской области просит граждан, которые в находились в междугороднем автобусе, следовавшем из Иркутска в Железногорск-Илимский, сообщить в себе. Показания необходимы для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах аварии.
В настоящее время полиция располагает информацией о возможной госпитализации трёх пассажиров автобуса, которые могли получить травмы при ДТП. Остальные граждане были доставлены в конечный пункт назначения проезжавшим другим междугородним автобусом с сообщением «Иркутск – Усть-Кут».
Свидетели и очевидцы этого трагического инцидента могут обратиться к следователю по телефону 8(964)755-54-95 либо сообщить о себе по телефону 02 (с мобильного 102).
фото - ГУ МВД по Иркутской области