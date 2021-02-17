В Иркутской области в тройном ДТП погибли четыре человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Крупное ДТП произошло ранним утром



В Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек. Трагедия произошла около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Столкнулись грузовой автомобиль, рейсовый автобус и «Тойота Ипсум».



В результате аварии погибли четыре человека – водитель автобуса и три человека, находившихся в «Тойоте».



Информация о пострадавших уточняется.

