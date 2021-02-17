Крупное ДТП произошло ранним утром
В Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек. Трагедия произошла около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Столкнулись грузовой автомобиль, рейсовый автобус и «Тойота Ипсум».
В результате аварии погибли четыре человека – водитель автобуса и три человека, находившихся в «Тойоте».
Информация о пострадавших уточняется.
В Иркутской области в тройном ДТП погибли четыре человека
Происшествия, Фото:
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