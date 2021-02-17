Пожар случился в Баргузине
17 февраля в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. Огонь уничтожил жилой дом, в том числе личные вещи, имущество и документы.
Причины и ущерб устанавливаются, сообщается в группе «Баргузин-инфо. 24/7».
Погибших и пострадавших нет. Проживавшие в доме люди размещены у родственников.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 февраля в селе Хуртэй Кижингинского района Бурятии горел гараж. Огонь тушили местные жители, заливая водой из вёдер.
В Бурятии пожар лишил семью дома
Происшествия, Фото:
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