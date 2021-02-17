Улан-удэнке запрещено садиться за руль один год

Она сбила пешехода



В сентября 2020 года улан-удэнка, управляя автомобилем Nissan, на пешеходном переходе сбила несовершеннолетнего. Ребенку был причинен легкий вред здоровью.



На суде женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась.



Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ она признана виновной в совершении административного правонарушения. Горожанке назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.



Постановление не вступило в законную силу.

