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Улан-удэнке запрещено садиться за руль один год

Улан-удэнке запрещено садиться за руль один год
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она сбила пешехода

В сентября 2020 года улан-удэнка, управляя автомобилем Nissan, на пешеходном переходе сбила несовершеннолетнего. Ребенку был причинен легкий вред здоровью.

На суде женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ она признана виновной в совершении административного правонарушения. Горожанке назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Постановление не вступило в законную силу.
ДТП суд
 
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