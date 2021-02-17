Она сбила пешехода
В сентября 2020 года улан-удэнка, управляя автомобилем Nissan, на пешеходном переходе сбила несовершеннолетнего. Ребенку был причинен легкий вред здоровью.
На суде женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась.
Постановлением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ она признана виновной в совершении административного правонарушения. Горожанке назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.
Постановление не вступило в законную силу.
Улан-удэнке запрещено садиться за руль один год
Происшествия, Фото:
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