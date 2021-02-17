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В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина

В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пешеход переходила дорогу не по «зебре»

Вчера вечером в Улан-Удэ 24-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Ключевская в районе дома № 40 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 44-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая с травмами была госпитализирована в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего за сутки на дорогах Бурятии произошло 26 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 395 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 8 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 1838 нарушений.
ДТП
 
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