Авария случилась сегодня утром
В Братском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии с 4 погибшими.
Предварительно установлено, что столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки «Тойота Ипсум», произошло около четырёх часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе населённого посёлка Кузнецовка.
В результате аварии погибли четыре человека – водитель автобуса и три человека, находившихся в «Тойоте».
- В настоящее время инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб находятся на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
Происшествия, Фото:
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