 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:www.instagram.com/gibdd.38/
Авария случилась сегодня утром

В Братском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии с 4 погибшими.

Предварительно установлено, что столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки «Тойота Ипсум», произошло около четырёх часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе населённого посёлка Кузнецовка.

В результате аварии погибли четыре человека – водитель автобуса и три человека, находившихся в «Тойоте».

- В настоящее время инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб находятся на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП.смерть Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попала женщина
Происшествия, 17.02.2021
Пешеход переходила дорогу не по «зебре»
За год в Бурятии сгорело 32 автомобиля
За год в Бурятии сгорело 32 автомобиля
Происшествия, 16.02.2021
Сотрудники МЧС назвали частые причины таких пожаров
Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Происшествия, 16.02.2021
Обвиняемый ранее увлекался боксом
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Происшествия, 16.02.2021
Первым к месту пожара прибыл работник лесхоза
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 15.02.2021
Машина, в которой он находился, въехала в лесовоз
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия, 15.02.2021
Тело погибшего нашёл напарник
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
Происшествия, 15.02.2021
Районным управлением образования проводится служебная проверка
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 15.02.2021
Пожар случился из-за близко расположенного к печке дивана
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
Происшествия, 14.02.2021
Пожар случился на льду озера 
На Байкале едва не утонули шесть человек
На Байкале едва не утонули шесть человек
Происшествия, 14.02.2021
Автомобиль иркутян ушёл под воду 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^