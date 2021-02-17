В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека

Авария случилась сегодня утром



В Братском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии с 4 погибшими.



Предварительно установлено, что столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки «Тойота Ипсум», произошло около четырёх часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе населённого посёлка Кузнецовка.



В результате аварии погибли четыре человека – водитель автобуса и три человека, находившихся в «Тойоте».



- В настоящее время инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб находятся на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба ведомства.

