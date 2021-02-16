Сотрудники МЧС назвали частые причины таких пожаров
Всего за 12 месяцев 2020 года пожарно-спасательные подразделения Бурятии привлекались на тушение 111 возгораний автотранспорта, в ходе которых 32 автомобиля были полностью уничтожены, ещё 90 машин в различной степени были повреждены огнём.
Специалисты МЧС России отмечают, что частыми причинами возгораний транспортных средств являются короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне, установка самодельных отопительных печей в грузовых автомобилях, утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя, использование источников открытого огня для разогрева замёрзшего двигателя, неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах, а также хранение в багажнике синтетических канистр с бензином.
- Чтобы избежать возгорания, автовладельцам необходимо систематически обслуживать машину на специализированных автосервисах, следить за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр. Не забывайте и о первичных средствах пожаротушения, чтобы сократить ущерб в случае возникновения пожара. Именно поэтому в каждом транспортном средстве обязательно наличие огнетушителя, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Перед применением огнетушителя необходимо оценить свои силы и приступать к тушению только в том случае, если жизни и здоровью ничего не угрожает.
За год в Бурятии сгорело 32 автомобиля
Происшествия, Фото:
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