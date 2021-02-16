Автомобилист скрылся с места ДТП
В Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход.
Накануне около 8 часов утра неустановленный водитель на автомашине неизвестной марки, сбил мужчину, находившегося на проезжей части, напротив дома № 5 по улице Байкальской в городе Вихоревке.
От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. С места автоаварии автомобиль скрылся.
Госавтоинспекция призывает свидетелей и очевидцев этого события, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом транспортном средстве, сообщить по телефонам 8(3953)44-22-46, 44-22-49 или 02.
Водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие, полицейские предлагают добровольно явиться для выяснения обстоятельств в ОГИБДД МУ МВД России «Братское» по адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, либо позвонить в 02, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области ищут водителя, сбившего насмерть мужчину
Происшествия, Фото:
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