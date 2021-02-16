 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

В Иркутской области ищут водителя, сбившего насмерть мужчину

В Иркутской области ищут водителя, сбившего насмерть мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобилист скрылся с места ДТП

В Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход.

Накануне около 8 часов утра неустановленный водитель на автомашине неизвестной марки, сбил мужчину, находившегося на проезжей части, напротив дома № 5 по улице Байкальской в городе Вихоревке.

От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. С места автоаварии автомобиль скрылся.

Госавтоинспекция призывает свидетелей и очевидцев этого события, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом транспортном средстве, сообщить по телефонам 8(3953)44-22-46, 44-22-49 или 02.

Водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие, полицейские предлагают добровольно явиться для выяснения обстоятельств в ОГИБДД МУ МВД России «Братское» по адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, либо позвонить в 02, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области


ДТП.смерть Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Происшествия, 16.02.2021
Обвиняемый ранее увлекался боксом
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Жители Бурятии вёдрами потушили пожар в гараже
Происшествия, 16.02.2021
Первым к месту пожара прибыл работник лесхоза
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
В Иркутской области в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 15.02.2021
Машина, в которой он находился, въехала в лесовоз
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
В Бурятии сторож насмерть замёрз в лесу
Происшествия, 15.02.2021
Тело погибшего нашёл напарник
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
Происшествия, 15.02.2021
Районным управлением образования проводится служебная проверка
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
В Бурятии жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 15.02.2021
Пожар случился из-за близко расположенного к печке дивана
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
В Бурятии сгорел кунг рыбаков
Происшествия, 14.02.2021
Пожар случился на льду озера 
На Байкале едва не утонули шесть человек
На Байкале едва не утонули шесть человек
Происшествия, 14.02.2021
Автомобиль иркутян ушёл под воду 
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
В Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке
Происшествия, 14.02.2021
Происшествие случилось в центре города 
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ока»
Происшествия, 13.02.2021
Авария произошла перед светофором
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
В Улан-Удэ произошел пожар в гараже (ФОТО)
Происшествия, 13.02.2021
Возгорание произошло накануне, 12 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^