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Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре

Житель Бурятии убил соперника по шахматной игре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый ранее увлекался боксом

14 февраля ночью в одном из домов в 117-м микрорайоне Улан-Удэ обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – повреждениями головы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Задержан 53-летний местный житель, с которым потерпевший познакомился незадолго до происшествия и вместе употреблял спиртное. На допросе мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия.

- На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал в 117-м микрорайоне Улан-Удэ. 13 февраля вечером он направился в магазин за спиртным. На обратном пути он познакомился со случайным прохожим и пригласил его в гости к своему приятелю, у которого в доме они втроем стали употреблять алкоголь. Вскоре хозяин уснул, а гости стали играть в шахматы.

Однако во время игры между пьяными вспыхнул спор, переросший в ссору и потасовку. Обвиняемый, ранее увлекавшийся боксом, напал на противника и стал с силой наносить ему удары кулаками по голове. Затем он переключился на хозяина дома, который проснулся от криков и попытался успокоить гостей, но получил несколько ударов от недавнего собутыльника по туловищу и больше не предпринимал попыток вмешаться. После этого обвиняемый скрылся. Спустя некоторое время хозяин дома пришёл в себя, обнаружил, что избитый мужчина скончался и позвонил в отдел полиции.

После задержания обвиняемый заявил, что нанес лишь два удара потерпевшему и настаивал, что не причастен к его смерти. Однако, по данным судебно-медицинского эксперта, потерпевшему в короткий промежуток нанесено не менее 15 ударов твердым предметом по голове.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии. 
убийство
 
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